Роскосмос отправил на испытания первую ступень «Союза 5»

Образец первой ступени ракеты-носителя «Союза 5» отправлен на испытания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

«Ракетно-космический центр «Прогресс» отправил опытный образец первой ступени ракеты-носителя «Союз-5» в Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности, <…> где пройдут ее холодные и огневые стендовые испытания», — указано в сообщении.

В госкорпорации уточнили, что баки горючего и окислителя в составе первой ступени уже прошли цикл испытаний в ходе наземной экспериментальной отработки.

Также стало известно, что запуск ракеты «Ангара-1.2» в интересах Минобороны России с космодрома Плесецк состоится в субботу, 15 марта.

Кроме того, недавно была раскрыта дата запуска пилотируемого космического корабля «Союз МС-27» с космодрома Байконур. Миссия стартует 8 апреля. Отмечается, что до этого времени специалисты протестируют бортовой компьютер и аппаратуру радиотехнических систем, проверят двигатели и другое оборудование, а также заправят магистрали системы обеспечения теплового режима.

Ранее в Роскосмосе произошли серьезные кадровые перестановки.