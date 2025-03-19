В России могут добавить неделю отпуска бросившим курить россиянам

Политолог Орлов: россиянам нужно давать еще неделю отпуска за отказ от курения

В России нужно ввести дополнительную неделю отпуска для работников за отказ от курения. Такое предложение директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил главе Минтруда Антону Котякову, передает RT со ссылкой на копию письма.

Эксперт напомнил, что по данным Минздрава, курение россиян обходится компаниям в 443 млрд рублей. Большую роль здесь играют постоянные перекуры, снижающие производительность труда. При этом у регулярно курящих развиваются хронические заболевания, что приводит к ранней смертности и снижает ВВП на 4%.

Все это делает вредную привычку миллионов российских сотрудников вредной не только для них самих, но и для системы здравоохранения и национальной экономики в целом, подчеркнул Орлов. Он призвал Мурашко рассмотреть возможность поощрения работников дополнительной неделей оплачиваемого отпуска.

Напомним, Мурашко также подчеркивал, что, с учетом количества курящих работников, каждый вложенный рубль в корпоративные программы здоровья возвращается девятью. По его мнению, такие программы улучшают самочувствие сотрудников, а также повышают их продуктивность, снижают количество прогулов, улучшают атмосферу в коллективе.

Ранее был найден новый способ борьбы с зависимостью от курения.