Бизнесмен закроет долги экс-губернатора Челябинской области

Бизнесмен Денис Кашигин закроет долги экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Об этом сообщается в пресс-службе регионального арбитражного суда.

Согласно решению суда, до 31 марта бизнесмен должен выплатить АО «ПО Монтажник» семь миллионов рублей, уплатить за него 702 тысяч рублей в налоговую, а также выплатить 1 млн рублей адвокату бывшего чиновника. Какое вознаграждение за это получит Кашигин, не уточняется. Формально с семьей Дубровских он не связан.

По данным 74.RU, Денис Кашигин отказывается общаться с журналистами. Он открыл ИП в 2009 году и сейчас является кризисным управляющим семи обанкротившихся предприятий.

Дубровского назначили врио губернатора Челябинской области в середине января 2014 года. В сентябре его избрали главой региона. В марте 2019 года Дубровского подал в отставку. Через полгода стало известно, что в отношении бывшего губернатора возбудили уголовное дело по статье о превышении полномочий. По некоторым данным, после скандала Дубровский скрылся от следствия в Швейцарии в доме, оформленном на сына.

19 июля 2023 года Дубровский был признан банкротом. 19 февраля 2025 года его сын Александр был задержан.

Ранее сына бывшего вице-губернатора Петербурга признали банкротом.