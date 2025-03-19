Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бизнесмен закроет долги экс-губернатора Челябинской области

Бизнесмен Кашигин закроет долги экс-губернатора Челябинской области
close
Jirapong Manustrong/Shutterstock/FOTODOM

Бизнесмен Денис Кашигин закроет долги экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Об этом сообщается в пресс-службе регионального арбитражного суда.

Согласно решению суда, до 31 марта бизнесмен должен выплатить АО «ПО Монтажник» семь миллионов рублей, уплатить за него 702 тысяч рублей в налоговую, а также выплатить 1 млн рублей адвокату бывшего чиновника. Какое вознаграждение за это получит Кашигин, не уточняется. Формально с семьей Дубровских он не связан.

По данным 74.RU, Денис Кашигин отказывается общаться с журналистами. Он открыл ИП в 2009 году и сейчас является кризисным управляющим семи обанкротившихся предприятий.

Дубровского назначили врио губернатора Челябинской области в середине января 2014 года. В сентябре его избрали главой региона. В марте 2019 года Дубровского подал в отставку. Через полгода стало известно, что в отношении бывшего губернатора возбудили уголовное дело по статье о превышении полномочий. По некоторым данным, после скандала Дубровский скрылся от следствия в Швейцарии в доме, оформленном на сына.

19 июля 2023 года Дубровский был признан банкротом. 19 февраля 2025 года его сын Александр был задержан.

Ранее сына бывшего вице-губернатора Петербурга признали банкротом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами