Сына бывшего вице-губернатора Петербурга признали банкротом

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом сына бывшего вице-губернатора Петербурга Александра Говорунова — экс-миллиардера Алексея Говорунова. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Отмечается, что он задолжал свыше 200 млн руб.

Изначально Говорунов был должен 16,4 млн руб. компании — инвестору отеля напротив Исаакиевского собора, однако и сама организация с 2020 года находится на стадии банкротства. Финансовые несостыковки произошли в связи со сделками между инвестором отеля и компанией Говорунова, которая выкупила гостиницу в 2018 году.

Уточняется, что процедура реструктуризации долгов уже началась.

В декабре сообщалось, что российскую компанию АО «Ресурс Развития» (до ноября называлась АО «Ральф Рингер»), которая производила обувь под брендом Ralf Ringer, признали банкротом из-за долга в 13 млн руб.

Ранее стало известно, что владельцы тысячи торговых центров в России могут обанкротиться.