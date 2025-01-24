Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сына бывшего вице-губернатора Петербурга признали банкротом

Суд признал банкротом сына бывшего вице-губернатора Петербурга Говорунова
close
Depositphotos

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом сына бывшего вице-губернатора Петербурга Александра Говорунова — экс-миллиардера Алексея Говорунова. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Отмечается, что он задолжал свыше 200 млн руб.

Изначально Говорунов был должен 16,4 млн руб. компании — инвестору отеля напротив Исаакиевского собора, однако и сама организация с 2020 года находится на стадии банкротства. Финансовые несостыковки произошли в связи со сделками между инвестором отеля и компанией Говорунова, которая выкупила гостиницу в 2018 году.

Уточняется, что процедура реструктуризации долгов уже началась.

В декабре сообщалось, что российскую компанию АО «Ресурс Развития» (до ноября называлась АО «Ральф Рингер»), которая производила обувь под брендом Ralf Ringer, признали банкротом из-за долга в 13 млн руб.

Ранее стало известно, что владельцы тысячи торговых центров в России могут обанкротиться.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами