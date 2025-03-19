Дату окончания Ленинградской битвы признают днем воинской славы

Госдума приняла законопроект о признании даты окончания Ленинградской битвы Днем воинской славы. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что соответствующий документ на рассмотрение в Госдуму внес президент РФ Владимир Путин. Документ предполагает поправки в закон «О днях воинской славы и памятных датах России» и устанавливает «9 августа — день окончания Ленинградской битвы (1944 год)».

Согласно пояснительной записке, признание 9 августа Днем воинской славы подчеркнет «военно-стратегическое значение Ленинградской битвы как самого продолжительного сражения Великой Отечественной войны и увековечит подвиг защитников Ленинграда».

27 января во время поездки в Санкт-Петербург Путин назвал снятие блокады Ленинграда важнейшим рубежом борьбы с нацизмом. Он подчеркнул, что Сталинградская битва навсегда останется «торжеством жизни, мужества и духовной мощи» российского-советского народа, ключевой вехой на пути к сокрушительному разгрому врага.

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