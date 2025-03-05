Две девушки сварили кофе над Вечным огнем и попали под суд

В Дагестане осудили двух девушек, которые сварили кофе в турках над Вечным огнем. Об этом сообщает Верховный суд Республики Дагестан.

Инцидент произошел 3 июня 2023 года в Махачкале. Две девушки пришли к Вечному огню у памятника Воину-освободителю в Центральном парке культуры и отдыха имени Ленинского комсомола и решили сварить кофе в турках над пламенем, пренебрегая нормами морали и памятью о событиях Великой Отечественной войны.

В отношении нарушительниц возбудили уголовное дело по статье о публичном оскорблении памяти защитников Отечества, совершенное публично, группой лиц. Верховный Суд Республики Дагестан рассмотрел материалы и признал девушек виновными. С учетом смягчающих обстоятельств каждой из подсудимых назначили наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно.

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