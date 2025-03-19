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В Казахстане чиновников водят на экскурсии в тюрьмы, чтобы отучить от коррупции

В Казахстане чиновников водят на экскурсии в тюрьмы для профилактики коррупции
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Алексей Филиппов/РИА Новости

В Казахстане чиновников водят в тюрьмы на экскурсии для профилактики коррупции. Об этом рассказали в агентстве по противодействию коррупции, его цитирует «‎Sputnik.Казахстан».

«Территориальные департаменты агентства на постоянной основе проводят экскурсии в исправительные учреждения и следственные изоляторы для госслужащих и работников квазигосударственного сектора», — сказал официальный представитель службы Данияр Бигайдаров.

14 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что губернаторы в регионах должны «походить по говну», чтобы «понимать» его запах.

Лукашенко добавил, что благодаря его методу за последние пять-семь лет многие белорусские министры и губернаторы смогли понять, что такое «посеять и убрать». Один из них — нынешний премьер-министр Белоруссии Александр Турчин, отметил глава государства.

Лукашенко также сказал, что Белоруссия в ближайшее время не войдет в состав Российской Федерации. По его словам, если белорусские и российские власти будут «ломиться в эту открытую дверь», то уничтожат все, что было сделано.

Ранее Маск заявил, что конфликт на Украине подпитывает коррупцию.

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