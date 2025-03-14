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Лукашенко заявил, что губернаторы должны «походить по говну»

Лукашенко: губернаторы должны походить по говну, чтобы понимать его запах
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Губернаторы в регионах должны «походить по говну», чтобы «понимать» его запах, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в Москве на пленарном заседании Совета Федерации. Трансляцию вела пресс-служба верхней палаты парламента.

В ходе выступления белорусский лидер рассказал, как он много лет назад поставил задачу — подготовить новое поколение чиновников.

«И я многое сделал для того, чтобы прокатать некоторых губернаторов по земле. Простите меня, по говну вы должны походить, чтобы понимали запах его», — добавил Лукашенко.

Затем он обратился к спикеру Совфеда Валентине Матвиенко, спросив, можно ли тут такое говорить.

«Вам все можно, Александр Григорьевич», — ответила она.

Лукашенко добавил, что благодаря его методу за последние 5-7 лет многие белорусские министры и губернаторы смогли понять, что такое «посеять и убрать». Один из них — нынешний премьер-министр Белоруссии Александр Турчин, отметил глава государства.

В ходе заседания Лукашенко также заявил, что Белоруссия в ближайшее время не войдет в состав Российской Федерации. По его словам, если белорусские и российские власти будут «ломиться в эту открытую дверь», то уничтожат все, что было сделано.

Ранее Лукашенко назвал Зеленского «неопытным болтуном».

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