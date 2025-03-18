Полиция накрыла наркоторговцев на Дальнем Востоке

Сотрудники МВД и службы безопасности транспортно-логистической компании раскрыли схему маскировки и продажи наркотиков на Дальнем Востоке, все подозреваемые задержаны. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Отмечается, что работник одного из нелегальных интернет-магазинов по продаже запрещенных веществ получал в отделении логистической компании в Хабаровске посылки с мультиварками, в которые его подельники прятали наркотики. Забрав запрещенный товар, мужчина уехал во Владивосток для его дальнейшей продажи. Но злоумышленник не успел осуществить задуманное, поскольку его задержали правоохранители в ходе осмотра его автомобиля.

Сотрудники МВД задержали еще двух подозреваемых, жителей Приморского края. Эти двое по указанию владельца магазина приехали на лесной участок за очередной оптовой партией запрещенных веществ, где их ждали правоохранители.

В ходе расследования установлены также три предполагаемые соучастницы преступной схемы. Работая в одном из маркетплейсов в Москве, две жительницы Подмосковья получали из тайников крупные партии наркотиков, фасовали, прятали в бытовую технику и отправляли сообщнице в Хабаровск, рассказала Волк.

Во время обысков сотрудниками правоохранительных органов было изъято около 16,5 кг наркотических средств разного вида.

В отношении шести фигурантов возбуждены уголовные дела. Все подозреваемые заключены под стражу. В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Ранее МВД раскрыло группировку, легализовавшую 10 млрд рублей от продажи наркотиков.