Родителям объяснили, как действовать при травме головы у ребенка

Врач Степаненко: при ЧМТ у ребенка нужно срочно обратиться за медпомощью

Если ребенок получил травму головы, необходимо срочно обратиться в медицинское учреждение для проведения диагностики. Об этом в беседе с РИАМО сообщила детский врач-невролог клиники «Медицина» (академика Ройтберга) Наталья Степаненко. По ее словам, даже если увечье кажется незначительным, важно исключить возможные повреждения мозга или черепа.

«Если травма серьезная, могут потребоваться более интенсивные меры — например, нейрохирургическое вмешательство или длительная реабилитация. Важно, чтобы ребенок прошел весь процесс восстановления под наблюдением специалистов, чтобы предотвратить развитие осложнений», — подчеркнула специалист.

В первые дни после травмы важно ограничить умственную и физическую активность, а также внимательно следить за состоянием ребенка и фиксировать любые изменения, добавила врач.

До этого Степаненко рассказала, что наиболее распространенными признаками черепно-мозговой травмы (ЧМТ) у ребенка являются потеря сознания (не всегда), тошнота или рвота, головная боль, головокружение, нарушение координации движений, а также появление синяков или отеков в области головы.

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