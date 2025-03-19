Врач перечислила признаки черепно-мозговой травмы у детей

Наиболее распространенными признаками черепно-мозговой травмы (ЧМТ) у ребенка являются потеря сознания (не всегда), тошнота или рвота, головная боль, головокружение, нарушение координации движений, а также появление синяков или отеков в области головы. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-невролог детский АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталья Степаненко. Кроме того, по ее словам, могут наблюдаться проблемы с памятью, раздражительность или трудности в восприятии информации.

«У младших детей, которые не могут сообщить о своих ощущениях, важным признаком может быть повышенная капризность, беспокойство, отказ от еды или проблемы со сном», — отметила специалист.

Она добавила, что даже легкие травмы могут иметь долгосрочные последствия, поэтому родителям важно внимательно следить за состоянием ребенка и своевременно обращаться за медицинской помощью.

Врач-невролог Галина Чудинская до этого говорила, что одним из самых распространенных видов ЧМТ является сотрясение головного мозга. По ее словам, оно может быть относительно легким и часто проходит в течение нескольких месяцев. Однако такие травмы порой приводят к долгосрочным проблемам. У пациентов могут развиться хроническая усталость, бессонница, проблемы с памятью, изменениями в эмоциональном фоне, а в некоторых случаях — эпилепсия.

Ранее в Петербурге младенец получил травму головы из-за перевернувшего коляску верблюда.