Врач объяснила, какие опасности таит даже легкое сотрясение мозга

Черепно-мозговая травма (ЧМТ) — это серьезное увечье, способное значительно ухудшить качество жизни на долгие годы. Даже легкое повреждение может иметь долгосрочные последствия. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-невролог клиники «Медицина» (академика Ройтберга) Галина Чудинская.

«Одним из самых распространенных видов ЧМТ является сотрясение головного мозга. Хотя оно может быть относительно легким и часто проходит в течение нескольких месяцев, такие травмы могут привести к долгосрочным проблемам. У пациентов могут развиться хроническая усталость, бессонница, проблемы с памятью, изменениями в эмоциональном фоне, а в некоторых случаях — эпилепсия», — сказала специалист.

Одной из самых частых ошибок, по ее словам, является недостаточное внимание к восстановлению после травмы. Особенно это касается детей и молодых людей, которые часто игнорируют рекомендации врачей, стремясь быстрее вернуться к привычной жизни. Это может усугубить последствия травмы и замедлить процесс выздоровления, отметила Чудинская.

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