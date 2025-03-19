«Никто не знает, что в голове даже у близких»: знакомая школьницы из Ачинска — о ее похищении

Знакомая пропавшей в Ачинске девушки считает, что та не могла пойти на обман

Похищенная в Ачинске 15-летняя Дарья Васинеева не стала бы обманывать родителей, чтобы получить от них деньги. Об этом «Газете.Ru» рассказала знакомая девушки Евгения.

«Мы вместе ходили на танцы. Даша добрая, отзывчивая, всегда поможет, если попросишь. Странностей не было. Она адекватная и разумная девочка, она бы точно не пошла на обман, как пишут комментаторы, «чтобы развести родителей на деньги». Могла ли она связаться — вопрос сложный. Никто не знает, что может быть в голове даже у самого близкого человека», — сказала она.

19 марта Telegram-канал Mash сообщил, что в Ачинске Красноярского края похитили 15-летнюю Дарью Васинееву и потребовали за нее от родителей 500 тыс. рублей выкупа. По данным канала, родители девушки получили от похитителей видео, на котором та стоит на коленях на кладбище и просит прощения у некоего «Дяди Юры» по прозвищу «Комар» за то, что получила от него 300 тыс. рублей «под предлогом бронежилета».

При этом Telegram-канал Baza опубликовал расширенную версию ролика, в котором Дарья также просит прощения у «Вагнера» и говорит, что за ней приехал некий «дядя Сережа».

Позже она прислала родителям новое сообщение, в котором сказала, что с ней все хорошо, но она очень скучает по ним.

По факту похищения было возбуждено уголовное дело, в поисках Васинеевой участвуют более 150 полицейских.

Ранее в Крыму шестилетний мальчик отправился в путешествие, пока родители спали.