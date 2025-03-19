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В гордуме Тарусы отреагировали на слова депутата о девушках в мини-юбках

В гордуме Тарусы назвали неэтичными слова депутата о мини-юбках
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NeydtStock/Shutterstock/FOTODOM

В гордуме Тарусы, расположенной в Калужской области, назвали неэтичными слова депутата городского парламента Евгения Руденко, призвавшего девушек носить мини-юбки, чтобы улучшить демографию. Об этом пишет РБК со ссылкой на Гордуму.

Местные депутаты заявили журналистам издания, что данное высказывание «имеет сугубо личный характер и не выражает мнения всех депутатов» думы. Депутатская комиссия рассмотрела «неэтичное поведение» коллеги. Как пишет РБК, ему рекомендовали «впредь высказывания личного характера не заявлять от лица всех депутатов».

До этого Руденко опубликовал на своей странице в соцсети пост, в котором предложил жительницам города чаще надевать короткие юбки в теплые дни, чтобы стимулировать рождаемость. В беседе с «Газетой.Ru» Руденко заявил, что это его мнение, а если кто-то с ним не согласен — это «ихние проблемы».

В комментариях депутату предложили ходить без брюк и нижнего белья с той же целью. В ответ Руденко рассказал, что в 70-х годах прошлого века многие надевали мини-юбки «и браки были крепкие». Отвечая другому пользователю, он заявил, что «реальным ребятам нравится, когда девушки ходят в мини». Депутат добавил, что у женщины якобы увеличиваются шансы выйти замуж, если она носит такую одежду.

Вскоре калужскому депутату ответили в Госдуме — ему посоветовали не заглядывать женщинам под юбки, а заняться проблемами региона.

Ранее в Минпросвещения предложили повысить рождаемость, вернув школьные дискотеки.

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