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В специях и приправах популярных брендов нашли кишечную палочку и канцерогены

«Ъ»: НСЗПП выявил кишечную палочку и канцерогены в популярных приправах
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Depositphotos

Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) в ходе масштабного исследования нашел кишечную палочку и опасные вещества, в том числе канцерогены, мутагены и ядовитые элементы, в специях, находящихся в продаже в российских магазинах. Письмо с результатами проверки было направлено премьер-министру Михаилу Мишустину, пишет «Коммерсантъ».

Нарушения нашли в 50% исследуемых образцов. По данным НСЗПП, в «Приправе для шашлыка» бренда «Приправыч» и «Приправе универсальной» бренда «Спайс мастер» показатели по количеству микроорганизмов, в том числе патогенных, превышены в 40 раз.

Больше всего бактерий группы кишечной палочки выявлено у продукции компании АО «Проксима», которая выпускает «Приправу для холодца и зельца», «Приправу для блюд из картофеля» и «Перец черный молотый».

В связи с этим НСЗПП предлагает правительству установить минимальные цены на специи в рознице, ввести обязательную регистрацию поставщиков сырья и усилить контроль качества этой продукции.

До этого эксперты Роскачества выявили кишечную палочку в красной икре восьми российских производителей. В частности, проверку не прошла продукция компаний «Камчатское море», «Меридиан», «Восточный берег», «Лента», «Сахалин рыба» и других.

Попадание кишечной палочки в организм грозит серьезным пищевым отравлением. Особенно опасный для человека штамм бактерии — Escherichia coli O157. По словам микробиолога Юлии Юшиной, он может вызывать у человека спазмы в животе, диарею, которая в некоторых случаях может быть кровавой. Дальше у заболевшего развивается почечная недостаточность и резко снижается количество тромбоцитов и эритроцитов в крови. Заражение может закончиться летальным исходом.

Ранее россиянам объяснили, как кишечная палочка попадает в продукты.

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