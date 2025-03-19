Россиянка сделала скриншот переписки в телефоне свекрови и попала под суд

Жительница Башкирии сделала скриншот в телефоне свекрови и попала под суд

В Республике Башкортостан 42-летняя местная жительница предстанет перед судом по обвинению в нарушении тайны переписки. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Согласно материалам дела, в апреле 2024 года обвиняемая, будучи в гостях у свекрови, взяла ее телефон без спроса, подобрала код-пароль, разблокировала устройство и сделала несколько скриншотов переписки женщины с сыном. Эти фотографии обвиняемая отправила себе на телефон, а потом использовала в суде во время развода с мужем. На снимках была переписка матери с сыном с перечислением нажитого мужчиной имущества в браке.

Обвиняемая вину во вменяемом ей преступлении не признала. Максимальное наказание, которое ей грозит — до одного года исправительных работ.

До этого петербуржец отсудил у бывшей жены компенсацию за оскорбление в переписке.

Ранее в Тобольске педагог отсудила у матери ученицы компенсацию за оскорбление в классном чате.