В Тобольске педагог через суд потребовала у родительницы 200 тыс. рублей за оскорбление

Учительница из Тюменской области пошла в суд с иском после того, как ее обматерила родительница. Об этом сообщает 72.ru.

По данным источника, у дочери ответчицы была плохая успеваемость. На одном из уроков, когда девочка стояла у доски и не могла ответить, педагог произнесла слово «кошмар».

Недовольная мать ребенка пришла к учительнице, чтобы разобраться, но во время встречи употребляла нецензурную брань в отношении сотрудницы школы. При этом россиянка не хотела извиняться.

«Женщина утверждает, что лишь защищала свою дочь», – сообщается в публикации.

Учительница посчитала, что, так как дети и родители обсуждали ситуацию, ее деловой репутации нанесен ущерб, и обратилась в суд с требованием взыскать с родительницы 200 тысяч рублей.

В инстанции встали на сторону истца, но посчитали, что такую сумму взыскать нельзя. В результате мать девочки выплатит педагогу 50 тысяч рублей за то, что ее слова унизили честь и достоинство женщины. Помимо этого, россиянка оплатит судебные расходы в размере трех тысяч рублей.

Ранее якутский адвокат лишился своего статуса после того, как обматерил секретаря суда.