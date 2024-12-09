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Россиянин потребовал 100 тысяч рублей от бывшей жены, которая назвала его уродом

Петербуржец отсудил у бывшей жены компенсацию за оскорбление в переписке

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Shutterstock

В Санкт-Петербурге местный житель подал в суд на бывшую жену за оскорбление чести и достоинства и взыскал компенсацию морального вреда. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Истец утверждал, что в переписке в мессенджере экс-супруга неоднократно сравнивала его с животным, недостойным человеком, алкоголиком, наркоманом, уродом. Также ответчик использовала в отношении мужчины нецензурную лексику. В качестве компенсации за испытанные нравственные страдания житель Северной столицы потребовал 100 тысяч рублей.

Ответчица с требованиями бывшего супруга не согласилась. Она подчеркнула, что на подобные характеристики мужчина спровоцировал ее сам, а также усомнилась, что общение с использованием нецензурной брани могло причинить ему моральный вред, так как, по ее словам, является обычным.

Суд ознакомился с перепиской и удовлетворил требования частично. Бывшая супруга должна выплатить потерпевшему 10 тысяч рублей.

Ранее в Тобольске педагог отсудила у родительницы компенсацию за оскорбление в классном чате.

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