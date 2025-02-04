Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Тюменской области неизвестные похитили девочку после школы и увезли в другой регион

Похищенную в селе Княжево девочку вернули в Тюменскую область
close
Tinnakorn jorruang/Shutterstock/FOTODOM

Девочка из Тюменской области вернулась домой после того, как ее похитили неизвестные. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

О похищении ребенка в селе Княжево стало известно после публикаций в соцсетях. Как рассказали очевидцы, мужчины ждали 13-летнюю девочку после школы, они затолкали ее в машину и скрылись в неизвестном направлении.

Предполагалось, что неизвестные увезли семиклассницу для заключения брака в другой регион. По словам матери, девочка общалась по переписке с мужчиной, но о подробностях родительнице не рассказывала.

Машину, в которую затолкали школьницу, остановили в Саратовской области. На данный момент девочка находится дома. Информацию об этом подтвердили в МВД региона.

До этого в Калининградской области пропал семилетний мальчик. Родители заявили, что он взял несколько тысяч рублей и ушел из дома. Позже его обнаружили в мусорном мешке с кирпичами в водоеме, спасти его не удалось. В преступлении подозревают его отчима.

Ранее вблизи озера Рица в Абхазии пропал россиянин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами