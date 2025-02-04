В Тюменской области неизвестные похитили девочку после школы и увезли в другой регион

Девочка из Тюменской области вернулась домой после того, как ее похитили неизвестные. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

О похищении ребенка в селе Княжево стало известно после публикаций в соцсетях. Как рассказали очевидцы, мужчины ждали 13-летнюю девочку после школы, они затолкали ее в машину и скрылись в неизвестном направлении.

Предполагалось, что неизвестные увезли семиклассницу для заключения брака в другой регион. По словам матери, девочка общалась по переписке с мужчиной, но о подробностях родительнице не рассказывала.

Машину, в которую затолкали школьницу, остановили в Саратовской области. На данный момент девочка находится дома. Информацию об этом подтвердили в МВД региона.

До этого в Калининградской области пропал семилетний мальчик. Родители заявили, что он взял несколько тысяч рублей и ушел из дома. Позже его обнаружили в мусорном мешке с кирпичами в водоеме, спасти его не удалось. В преступлении подозревают его отчима.

Ранее вблизи озера Рица в Абхазии пропал россиянин.