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В пруду Москвы нашли тела детей семи и восьми лет

В Щербинке в пруду нашли тела двоих детей
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Vitalliy/Shutterstock/FOTODOM

В Москве двоих детей без признаков жизни обнаружили в пруду. Об этом сообщает прокуратура города.

Инцидент произошел в городе Щербинка. По предварительной информации, восьмилетний мальчик и семилетняя девочка вышли на лед, но в какой-то момент провалились в воду. Выбраться из водоема самостоятельно они не смогли.

На данный момент проводится процессуальная проверка, которая поможет выяснить все обстоятельства произошедшего.

До этого в Башкирии спасли мальчика, который едва не провалился под тонкий лед. Ребенок вышел на озеро из любопытства, но сам вернуться не смог. Приехавшие на место спасатели с помощью спасательного жилета и круга помогли мальчику выйти на берег, после этого его передали медикам.

Подобный случай произошел в Марий Эл, где очевидцы заметили гуляющих по Волге подростков, один из которых провалился под воду. К моменту, когда на место приехали сотрудники МЧС, пострадавший смог выбраться самостоятельно.

Ранее двое рыбаков провалились под лед в Нижегородской области.

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