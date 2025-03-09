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Двое рыбаков провалились под лед в Нижегородской области

МЧС: в Нижегородской области спасли двух провалившихся под лед рыбаков
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Двое рыбаков провалились под лед на Волге в Нижегородской области, спасателям удалось их спасти. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России.

В ведомстве уточнили, что специалисты спасли рыбаков с помощью судна на воздушной подушке, к которому был присоединен спасательный круг.

Пострадавшим не потребовалась медицинская помощь.

До этого стало известно, что четверо подростков провалились под лед на Финском заливе в Санкт-Петербурге. Несовершеннолетние смогли самостоятельно выбраться из воды, они находились недалеко от берега и ушли до приезда спасателей.

До этого сообщалось, что в Самарской области легковой автомобиль с двумя детьми наполовину ушел под лед. Несовершеннолетние пассажиры и водитель машины травм не получили. На место происшествия прибыли спасатели, которые эвакуировали людей из салона автомобиля.

Ранее в Химках две девочки провалились под лед, спасти удалось только одну.

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