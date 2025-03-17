Подросток провалился под лед Волги, гуляя с друзьями

В Марий Эл подросток провалился в полынью на Волге

В Марий Эл школьник гулял с друзьями по Волге и провалился на тонком льду. Об этом сообщает Марийская аварийно-спасательная служба.

Инцидент произошел в Козьмодемьянске, в экстренные службы обратились очевидцы, которые заметили подростков, гуляющих по льду Волги. Один из мальчиков провалился в полынью, он смог выбраться из воды до приезда сотрудников МЧС.

На берег подростков доставили на аэролодке спасатели, где передали их сотрудникам полиции и родителям.

До этого сообщалось, что в Петербурге возле «Газпром Арены» под лед провалились четверо несовершеннолетних. Подростки смогли самостоятельно выбраться из воды, они находились недалеко от берега и ушли до приезда спасателей. Мокрых и замерзших школьников встретил местный житель, мужчина завел их к себе домой, отогрел и передал родителям.

Ранее в Башкирии спасатели помогли мальчику, который вышел на тонкий лед озера.