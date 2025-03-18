В Крыму шестилетний мальчик отправился в путешествие, пока родители спали

В Крыму шестилетний мальчик хотел уехать в другой город, его нашли на вокзале

В Симферополе сотрудники транспортной полиции вернули родителям шестилетнего мальчика, он сбежал из дома и хотел уехать в Евпаторию. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД России по ЮФО.

Полицейские заметили шестилетнего мальчика, который один бродил по вокзалу Симферополя. Ребенка доставили в отдел полиции. Выяснилось, что он ушел из дома, когда родители спали, и решил отправиться в самостоятельное путешествие.

Дошкольник сел в электричку и доехал до Симферополя, намереваясь отправиться на поезде в Евпаторию. Правоохранители установили личности родителей мальчика, в отношении отца ребенка составлен административный протокол о ненадлежащем исполнении обязанностей.

До этого сообщалось, что жительница Прокопьевска нашла девочку, которая сбежала от сожителя матери. В день инцидента сожитель с падчерицей пришли в гости к знакомым, где мужчина выпивал. В какой-то момент мужчина ушел с девочкой домой, но по пути ребенок сбежал. В отношении матери составили протокол, материалы направили в комиссию по делам несовершеннолетних. Ее дочь направили в социально-реабилитационный центр.

Ранее в Омской области нашли живой пропавшую два года назад школьницу.