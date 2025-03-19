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В Кемерово две женщины попали в больницу после ДТП с автобусом

В Кузбассе автобус сбил двух женщин

В Кемерово произошло ДТП с участием автобуса. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на Октябрьском проспекте. По предварительным данным, две женщины переходили дорогу в неположенном месте, и в какой-то момент их сбил автобус. В момент аварии в салоне пассажиров не было.

На кадрах с места инцидента заметно, что, предположительно, во время ДТП у транспортного средства повредились фары.

«В результате 48-летняя и 70-летняя пострадавшие получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы», – сообщается в публикации.

На данный момент в обстоятельствах произошедшего разбираются следственно-оперативная группа. Специалистам предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.

До этого в Дагестане 14 человек пострадали в аварии с участием микроавтобуса, который столкнулся с двумя машинами. Одного из пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее два автобуса с людьми подорвались на минах в Белгородской области.

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