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Большинство россиян проверяют брендовые товары на любимых маркетплейсах

Яндекс Маркет опубликовал данные опроса о выборе места для покупки товаров
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fornStudio/Shutterstock/FOTODOM

Почти половина россиян (49%) перед покупкой брендовых товаров в интернете проверяют их наличие на любимых маркетплейсах и в социальных сетях. Об этом свидетельствуют данные исследования Яндекс Маркета о том, как люди ищут товары в интернете. В опросе поучаствовало более 1200 россиян.

При этом 48% респондентов заявили, что не проверяют наличие товара на других платформах, если уже нашли его на маркетплейсе.

Также исследование показало, в семи из десяти случаев, когда товар сначала был обнаружен на сайте бренда, в соцсетях или в офлайн-магазине, пользователи все равно проверяют его наличие на маркетплейсах. Среди них 23% делают это всегда, 30% — только для определенных категорий товаров, а 7% — после знакомства с товаром в магазине.

Основной причиной популярности маркетплейсов 68% респондентов назвали удобную доставку. Они отметили важность близости пунктов выдачи к дому, короткие сроки и возможность бесплатной доставки. Кроме того, 45% покупателей сравнивают цены на разных площадках, а 24% ищут наиболее удобный способ оплаты.

Согласно опросу, чаще всего пользователи изучают несколько платформ при покупке электроники (46%), товаров для детей (37%), а также товаров для дома и одежды, обуви или аксессуаров (34%). На маркетплейсах покупатели в основном ищут товары по названию и модели товара (44%) или по имени бренда (41%).

Ранее аналитики Яндекс Рекламы подсчитали, что в среднем пользователь ищет информацию о товаре перед покупкой в 4-8 источниках в зависимости от категории.

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