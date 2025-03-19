Сенатор предложил создать госприюты для бродячих животных в субъектах РФ

Сенатор Гибатдинов: в субъектах РФ нужно создать госприюты для бродячих собак

Сенатор Айрат Гибатдинов предложил создать в каждом субъекте РФ государственные приюты для бродячих собак. С соответствующим заявлением он обратился к главе Минприроды РФ Александру Козлову, сообщает РИА Новости.

По словам сенатора, право создавать приюты есть у органов государственной власти в субъектах РФ.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность внедрения государственных пунктов временного содержания и приютов для бездомных животных на территории каждого субъекта Российской Федерации», — отметил Гибатдинов.

Он добавил, что популяцию бродячих животных необходимо строго контролировать. Однако важно, чтобы процесс оставался «естественным и, прежде всего, гуманным».

До этого стало известно, что правительство России не исполнило поручений президента Владимира Путина по вопросам обращения с бездомными животными, говорится в проекте обращения Госдумы к кабмину.

Ранее во Владивостоке собаки напали на детеныша тюленя.