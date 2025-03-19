Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сенатор предложил создать госприюты для бродячих животных в субъектах РФ

Сенатор Гибатдинов: в субъектах РФ нужно создать госприюты для бродячих собак
close
Depositphotos

Сенатор Айрат Гибатдинов предложил создать в каждом субъекте РФ государственные приюты для бродячих собак. С соответствующим заявлением он обратился к главе Минприроды РФ Александру Козлову, сообщает РИА Новости.

По словам сенатора, право создавать приюты есть у органов государственной власти в субъектах РФ.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность внедрения государственных пунктов временного содержания и приютов для бездомных животных на территории каждого субъекта Российской Федерации», — отметил Гибатдинов.

Он добавил, что популяцию бродячих животных необходимо строго контролировать. Однако важно, чтобы процесс оставался «естественным и, прежде всего, гуманным».

До этого стало известно, что правительство России не исполнило поручений президента Владимира Путина по вопросам обращения с бездомными животными, говорится в проекте обращения Госдумы к кабмину.

Ранее во Владивостоке собаки напали на детеныша тюленя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами