Фигурант дела об убийстве Немцова уехал на СВО. Он был осужден на 14 лет

Один из осужденных по делу об убийстве политика Бориса Немцова Темирлан Эскерханов заключил контракт с Минобороны и отправился в зону СВО. Об этом сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Эскерханов в марте 2024 года подписал контракт с Минобороны, был помилован, после чего его освободили из колонии. Он отправился в одно из штурмовых подразделений и сейчас выполняет боевые задачи в зоне СВО», — сказал собеседник ТАСС.
По его словам, контракт Эскерханова действует один год.
Агентство также сообщает, что остальные соучастники убийства Немцова не изъявили желания заключать контракт с Минобороны и остаются в колонии.
13 июля 2017 года Московский окружной военный суд приговорил Эскерханова к 14 годам лишения свободы и штрафу в 100 тыс. рублей. Он также был лишен звания прапорщик полиции. По версии следствия, с которой согласился суд, Эскерханов собирал информацию о Немцове, возил участников преступления на автомобиле, а также помогал им скрыться после преступления.
Соучастники убийства
Политик Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.
Кроме Эскерханова, в 2017 году за убийство Немцова были осуждены четверо выходцев из Чечни: Заур Дадаев (он признан главным исполнителем преступления), Анзор и Шадид Губашевы, а также Хамзат Бахаев. Никто из них не признал вину. Суд назначил им сроки от 11 до 20 лет лишения свободы.
По версии следствия, предполагаемым заказчиком и организатором убийства является бывший офицер батальона «Север» Руслан Мухудинов (он находится в международном розыске). Мухудинов работал водителем чеченского силовика Руслана Геремеева, который также фигурировал в деле, но так и не был допрошен.
Ранее Геремеев был замечен в зоне СВО. Как сообщал глава Чечни Рамзан Кадыров, в марте 2022 года Геремеев руководил чеченским подразделением, которое «захватило административный центр» Мариуполя. Позже он получил ранение, однако его жизни ничего не угрожало.
От преступников к контрактникам
В СМИ появлялись сообщения о фигурантах других резонансных дел, отправившихся в зону СВО после заключения контракта с Минобороны.
По данным 93.ru, досрочно вышли из колоний участники банды Цапков Вячеслав Рябцев (Буба) и Андрей Быков (Бык), осужденные за участие в банде «Цапки» на двадцать лет лишения свободы.
Суд установил, что Быков был в доме Аметовых, где «Цапковские» убили 12 человек, но участия в убийствах не принимал. Рябцев не участвовал в нападении на дом Аметовых, но в 2006 году он застрелил жителя станицы Кущевской Леонида Кадяна. Оба фигуранта участвовали в подготовке других преступлений банды Цапков, как постановил суд.
В то же время сообщалось, что еще один член банды Цапков Владимир Алексеев (по прозвищу «Беспредел», осужден на пожизненный срок) получил отказ в заключении контракта с Минобороны.
В зоне СВО также служит Юрий Гриценко, известный как «зеленоградский Чикатило», сообщал Shot. В 2022 году он был осужден на 22 года лишения свободы за 14 нападений на женщин и грабежи в Зеленоградском лесопарке.