Фигурант дела об убийстве Немцова уехал на СВО. Он был осужден на 14 лет Один из осужденных по делу Немцова Темирлан Эскерханов отправился на СВО

Темирлан Эскерханов, осужденный за убийство политика Бориса Немцова, заключил контракт с Минобороны и отправился в зону СВО. В марте 2024 года он был помилован, освобожден из колонии и теперь служит в одном из штурмовых подразделений. В отличие от Эскерханова, другие осужденные соучастники убийства не захотели заключать контракт с Минобороны.

Один из осужденных по делу об убийстве политика Бориса Немцова Темирлан Эскерханов заключил контракт с Минобороны и отправился в зону СВО. Об этом сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Эскерханов в марте 2024 года подписал контракт с Минобороны, был помилован, после чего его освободили из колонии. Он отправился в одно из штурмовых подразделений и сейчас выполняет боевые задачи в зоне СВО», — сказал собеседник ТАСС.

По его словам, контракт Эскерханова действует один год.

Агентство также сообщает, что остальные соучастники убийства Немцова не изъявили желания заключать контракт с Минобороны и остаются в колонии.

13 июля 2017 года Московский окружной военный суд приговорил Эскерханова к 14 годам лишения свободы и штрафу в 100 тыс. рублей. Он также был лишен звания прапорщик полиции. По версии следствия, с которой согласился суд, Эскерханов собирал информацию о Немцове, возил участников преступления на автомобиле, а также помогал им скрыться после преступления.

Соучастники убийства

Политик Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.

Кроме Эскерханова, в 2017 году за убийство Немцова были осуждены четверо выходцев из Чечни: Заур Дадаев (он признан главным исполнителем преступления), Анзор и Шадид Губашевы, а также Хамзат Бахаев. Никто из них не признал вину. Суд назначил им сроки от 11 до 20 лет лишения свободы.

По версии следствия, предполагаемым заказчиком и организатором убийства является бывший офицер батальона «Север» Руслан Мухудинов (он находится в международном розыске). Мухудинов работал водителем чеченского силовика Руслана Геремеева, который также фигурировал в деле, но так и не был допрошен.

Ранее Геремеев был замечен в зоне СВО. Как сообщал глава Чечни Рамзан Кадыров, в марте 2022 года Геремеев руководил чеченским подразделением, которое «захватило административный центр» Мариуполя. Позже он получил ранение, однако его жизни ничего не угрожало.

От преступников к контрактникам

В СМИ появлялись сообщения о фигурантах других резонансных дел, отправившихся в зону СВО после заключения контракта с Минобороны.

По данным 93.ru, досрочно вышли из колоний участники банды Цапков Вячеслав Рябцев (Буба) и Андрей Быков (Бык), осужденные за участие в банде «Цапки» на двадцать лет лишения свободы.

Суд установил, что Быков был в доме Аметовых, где «Цапковские» убили 12 человек, но участия в убийствах не принимал. Рябцев не участвовал в нападении на дом Аметовых, но в 2006 году он застрелил жителя станицы Кущевской Леонида Кадяна. Оба фигуранта участвовали в подготовке других преступлений банды Цапков, как постановил суд.

В то же время сообщалось, что еще один член банды Цапков Владимир Алексеев (по прозвищу «Беспредел», осужден на пожизненный срок) получил отказ в заключении контракта с Минобороны.

В зоне СВО также служит Юрий Гриценко, известный как «зеленоградский Чикатило», сообщал Shot. В 2022 году он был осужден на 22 года лишения свободы за 14 нападений на женщин и грабежи в Зеленоградском лесопарке.