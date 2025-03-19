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Россиянам назвали необязательные для оплаты коммунальные услуги

Юрист Осянин: не все коммунальные услуги в квитанциях обязательны к оплате
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Alexander Legky/Global Look Press

Доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ имени Г.В. Плеханова, Дмитрий Осянин обратил внимание на распространенное заблуждение относительно обязательной оплаты всех услуг, указанных в коммунальных квитанциях. В интервью агентству «Прайм» он подчеркнул, что многие граждане, особенно старшего поколения, оплачивают дополнительные услуги, ошибочно считая их обязательными.

Осянин отметил сложность процедуры отказа от ненужных услуг, часто связанную с расторжением договоров, что отпугивает многих жильцов. Эксперт указал на часто встречающиеся в квитанциях дополнительные платежи за услуги консьержа, радиоточки, кабельное телевидение и диспетчерские услуги, получаемые без явного согласия собственников. Он напомнил, что оплата основных коммунальных услуг — электроэнергии, отопления, водоснабжения и вывоза мусора — обязательна, в то время как услуги консьержа или кабельного телевидения предоставляются исключительно на добровольной основе, после соответствующего решения общего собрания собственников жилья.

На днях сообщалось, что депутаты от фракции ЛДПР внесут на рассмотрение Госдумы законопроект об усилении ответственности должностных лиц за нарушения в сфере ЖКХ. Отмечается, что усиление ответственности должностных лиц за нарушения в сфере ЖКХ связано с многочисленными жалобами граждан на управляющие компании.

Ранее юрист объяснил, что будет, если несколько месяцев не платить за ЖКХ.

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