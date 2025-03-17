Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России могут возрасти штрафы для должностных лиц за нарушения в сфере ЖКХ

В Госдуме намерены увеличить штрафы для должностных лиц за нарушения в сфере ЖКХ
close
Максим Блинов/РИА Новости

Депутаты от фракции ЛДПР внесут на рассмотрение Госдумы законопроект об усилении ответственности должностных лиц за нарушения в сфере ЖКХ. Об этом сообщает РИА Новости.

В документе отмечается, что усиление ответственности должностных лиц за нарушения в сфере ЖКХ связано с многочисленными жалобами граждан на управляющие компании. Эти организации игнорируют запросы собственников, не предоставляют документы, нарушают сроки размещения информации в Государственной информационной системе (ГИС) ЖКХ и не предпринимают никаких действий при проблемах с многоквартирными домами.

В настоящее время штрафы для управляющих компаний являются минимальными и не мотивируют их соблюдать правила. Депутаты предлагают значительно повысить санкции. Так, за нарушение правил содержания жилых домов штраф для должностных лиц предлагается повысить с 4-5 тысяч до 20-30 тысяч рублей.

По словам лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, необходимо усилить персональную ответственность руководства управляющих организаций за бездействие в ответ на обращения жильцов многоквартирных домов.

5 марта сообщалось, что Роспотребнадзор поддержал увеличение штрафов за антисанитарию в квартирах.

Ранее в Госдуме предложили уточнить ответственность управляющих компаний.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами