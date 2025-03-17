В России могут возрасти штрафы для должностных лиц за нарушения в сфере ЖКХ

В Госдуме намерены увеличить штрафы для должностных лиц за нарушения в сфере ЖКХ

Депутаты от фракции ЛДПР внесут на рассмотрение Госдумы законопроект об усилении ответственности должностных лиц за нарушения в сфере ЖКХ. Об этом сообщает РИА Новости.

В документе отмечается, что усиление ответственности должностных лиц за нарушения в сфере ЖКХ связано с многочисленными жалобами граждан на управляющие компании. Эти организации игнорируют запросы собственников, не предоставляют документы, нарушают сроки размещения информации в Государственной информационной системе (ГИС) ЖКХ и не предпринимают никаких действий при проблемах с многоквартирными домами.

В настоящее время штрафы для управляющих компаний являются минимальными и не мотивируют их соблюдать правила. Депутаты предлагают значительно повысить санкции. Так, за нарушение правил содержания жилых домов штраф для должностных лиц предлагается повысить с 4-5 тысяч до 20-30 тысяч рублей.

По словам лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, необходимо усилить персональную ответственность руководства управляющих организаций за бездействие в ответ на обращения жильцов многоквартирных домов.

5 марта сообщалось, что Роспотребнадзор поддержал увеличение штрафов за антисанитарию в квартирах.

Ранее в Госдуме предложили уточнить ответственность управляющих компаний.