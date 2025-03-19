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Кандидат в президенты Польши разгромил выставку ЛГБТ

Кандидат в президенты Польши Браун разгромил выставку ЛГБТ в Ополе
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IMAGO/ALEKSANDER MAJDANSKI/Global Look Press

Депутат Европарламента и кандидат в президенты Польши Гжегож Браун наведался на выставку ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) в Ополе и устроил там погром. Об этом сообщает TVP Info.

Вооружившись баллончиком с черной краской, Браун нанес на плакаты выставки надпись: «Остановите пропаганду извращений!».

Отмечается, что полиция не препятствовала действиям политика.

Организатор выставки Мачей Крушка заявил о намерении подать на Брауна в суд и потребовать компенсации ущерба.

В феврале в Краснодаре сотрудники полиции пресекли пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в ночном клубе на улице Суворова. В ходе рейда были задержаны две женщины, распространявшие материалы ЛГБТ-тематики. На задержанных были составлены административные протоколы. Всего на момент проверки в здании находились порядка 200 человек. Еще 12 посетителям клуба вынесли предостережение. С руководством клуба провели беседу.

Ранее Милонов рассказал о своем «крестовом походе против пропаганды ЛГБТ».

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