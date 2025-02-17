Двух представительниц ЛГБТ задержали в Краснодаре

Двух сторонниц ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) сотрудники полиции задержали в ночном клубе Краснодара. Об этом сообщили в региональном МВД.

В отношении нарушительниц составили протоколы о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Нарушительниц закона задержали во время рейда в ночном клубе по улице Суворова. На момент проверки в здании находились порядка 200 человек.

«Правоохранители задержали двух местных жительниц 28 и 40 лет - сторонниц запрещенного и признанного экстремистским на территории РФ общественного движения», — говорится в сообщении.

Еще 12 посетителям клуба вынесли предостережение. С руководством клуба провели беседу.

Недавно жителя Тулы, являющегося открытым представителем ЛГБТ, задержали за участие в указанном экстремистском движении и призывы геев к «сплочению». По данным журналистов, силовики нашли экстремистские материалы на страницах 44-летнего мужчины в социальных сетях, после чего нагрянули к нему с обысками.

Ранее РКН раскрыл сумму штрафов за ЛГБТ-контент в 2024 году.