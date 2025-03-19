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Мошенники стали обманывать россиян при помощи схемы с лотерейными билетами

Мошенники стали предлагать россиянам переводить деньги якобы победителям лотерей
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Shutterstock

Мошенники стали предлагать россиянам за вознаграждение или процент от выигрыша переводить деньги якобы победителям лотереи. Об этом пишет РИА Новости ссылаясь, на данные Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде.

«Дропперам предлагают выполнять простые задачи, такие как перевод денег «победителям» лотерей или обналичивание средств за небольшую плату», — говорится в отчете.

Жертве предлагают за вознаграждение перевести деньги победителю лотереи. Однако никакой лотереи нет, доверчивые люди просто переводят свои средства на счета злоумышленников.

Недавно в Москве 78-летняя женщина доверилась мошенникам и потеряла 39 млн рублей. В период с ноября по декабрь 2024 года ей с разных номеров звонили неизвестные, которые называли себя якобы сотрудниками банка. О том, что ее обманули, пенсионерка поняла только в марте, и уже тогда обратилась в полицию.

Другой необычный случай произошел в Ярославле. Там младшеклассница по указанию мошенников оформила на мать кредитную карту и перевела аферистам деньги.

Ранее в Госдуме анонсировали новый закон по защите пожилых россиян от мошенников.

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