Московская пенсионерка отдала мошенникам 39 млн рублей

В Москве 78-летняя женщина доверилась мошенникам и потеряла 39 млн рублей. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает РИА Новости.

По словам пожилой женщины, в период с ноября по декабрь 2024 года ей с разных номеров звонили неизвестные, которые называли себя якобы сотрудниками банка, интернет-услуг и правоохранительных органов. Аферисты убедили пенсионерку, что ее сбережения в опасности, и под предлогом сохранения средств убедили ее передать им суммарно 39 млн рублей.

Москвичка в течение двух недель передала одну часть суммы курьеру, а другую перевела на банковские счета злоумышленников. В полицию она обратилась лишь 17 марта, так как до этого не осознавала, что ее обманули. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

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