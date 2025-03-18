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В Госдуме анонсировали новый закон по защите пожилых россиян от мошенников

Депутат Бахарев: разрабатывается новый проект по защите пожилых от мошенников
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Depositphotos

В Госдуме планируется рассмотреть новый законопроект по защите пожилых россиян от мошенников. Он предполагает, что пенсионеры смогут создать списки доверенных лиц, согласие которых нужно будет получить для совершения крупных денежных операций. Об этом в пресс-центре НСН рассказал первый зампред комитета Госдумы по финансовому рынку, соавтор законопроекта о самозапрете на кредиты и займы Константин Бахарев.

Депутат подчеркнул, что далеко не все граждане могут противостоять психологическому давлению преступников и вовремя считывать их уловки. Если законопроект одобрят, то такие люди смогут выбрать родственников и других близких, которые будут согласовывать денежные операции с банковскими счетами и картами.

«Речь идет о крупных переводах денежных средств. Если в течение 12 часов доверенное лицо не согласует эту операцию, то банк будет обязан ее отклонить», — объяснил парламентарий, подчеркнув, что особенно такая мера будет востребована для защиты пожилых граждан.

В МВД РФ до этого рассказали, что мошенники используют несколько психологических и маркетинговых уловок при обмане на инвестициях, которые «отключают логику» у пострадавших. В том числе они создают иллюзию эксклюзивности («Только для избранных»). Также мошенники обещают высокую доходность без риска («Доход 10% в месяц! Без потерь!»). Очень популярным рычагом давления у любых мошенников, в том числе инвестиционных, является срочность.

Ранее 70-летний профессор из Петербурга пять раз перевел деньги мошенникам.

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