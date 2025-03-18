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Школьница поверила мошенникам и оформила кредит на мать

В Ярославле ребенок оформил кредит на мать и оставил ее без денег
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Ilya Naymushin/Reuters

Младшеклассница из Ярославля по указанию мошенников оформила на мать кредитную карту и перевела аферистам деньги. Об этом сообщает областное управление МВД.

Неизвестные связались с восьмилетней девочкой в одном из мессенджеров и попросили ее взять телефон матери. Следуя указаниям аферистов, школьница зашла в банковское приложение и оформила от имени матери кредит на сумму 100 тысяч рублей.

Под диктовку злоумышленников ребенок совершил несколько переводов на указанные ей счета. Женщина обнаружила, что от ее имени был оформлен заем, и обратилась в правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

До этого сообщалось, что старшеклассник из Екатеринбурга пытался «спасти» накопления отца и отдал мошенникам 500 тысяч рублей. Аферисты выманили у подростка пароль от личного кабинета на портале «Госуслуги». Затем юноше позвонил «прокурор» и предупредил школьника, что неизвестные пытаются совершить перевод средств на Украину со счета его отца.

Ранее школьница из Ленобласти «спасала» родителей от тюрьмы и отдала мошенникам 7,5 млн рублей.

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