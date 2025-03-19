Зеленскому стало жалко погибающих россиян

Зеленский заявил, что ему жалко погибающих в ходе конфликта россиян

Владимир Зеленский выразил соболезнования всем погибшим в ходе конфликта, подчеркнув, что среди них — и украинцы, и россияне. Слова украинского лидера опубликованы на YouTube-канале «Новости.Live».

«Это наши люди гибнут, а не какие-то обобщенные. Хотя всех жалко, если честно», — сказал глава государства.

На днях Зеленский призвал к созданию объединенного фронта давления на Россию, в котором Украина и страны Запада будут действовать сообща.

«Мы должны совместно давить на Россию, чтобы добиться прогресса», — отметил он.

Зеленский подчеркнул необходимость координации усилий для достижения ощутимого прогресса в урегулировании ситуации. Кроме того, Зеленский заявил о необходимости постоянного развития и укрепления всех сторон, вовлеченных в процесс. Его слова можно интерпретировать как призыв к активным и скоординированным действиям, направленным на достижение конкретных результатов и поддержание непрерывного прогресса.

Ранее Зеленский назвал сроки подготовки к перемирию на Украине.