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Зеленский призвал Запад «давить на Россию»

Зеленский сообщил, что Украина и страны Запада должны давить на Россию
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Anatolii Stepanov/Reuters

Страны Запада совместно с Украиной должны давить на Российскую Федерацию. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Мы должны совместно давить на Россию, чтобы добиться прогресса», — отметил он.

Также Зеленский заявил о мерах, которые «должны не только сохранять, но и постоянно продвигать вперед всех».

Кроме того, президент Украины рассказал, что подразделения российской армии запустили 1360 управляемых авиационных бомб, свыше 1020 ударных дронов, а также более 10 ракет разных типов.

Накануне Зеленский призвал США и Европу не прислушиваться к мнению России по вопросу размещения миротворцев на украинской территории. По его словам, контингент должен быть размещен на украинской земле, поскольку это «гарантия безопасности для Украины и Европы». Украинский лидер добавил, что российская сторона не имеет права принимать решения о безопасности Украины и Европы.

Помимо этого, Зеленский заявил о сложности решения территориальных споров в рамках конфликта с Россией. Президент Украины подчеркнул, что Киев никогда не признает Крым, Херсонскую и Запорожскую области, а также ДНР и ЛНР частью России.

Ранее Зеленский назвал сроки подготовки к перемирию на Украине.

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