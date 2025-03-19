Белорусские силовики подарили мясорубку задержанному комику Останину

В Белоруссии задержали комика Артемия Останина и вручили ему мясорубку. Об этом пишет Telegram-канал «Белорусский силовик».

«Белорусские силовики поняли буквально и вручили ему, перед передачей российским коллегам, мясорубку», — говорится в сообщении.

Автор отметил, что таким образом силовики отреагировали на шутку Останина, в которой он говорил «всем матерям, которые потеряли своих сыновей на СВО, мы подарим мясорубки».

По предварительным данным, юморист уезжал в Белоруссию, чтобы из нее улететь в третьи страны и скрыться от уголовного преследования. Однако белорусские силовики не позволили ему этого сделать.

15 марта следственный комитет России открыл уголовное дело о возбуждении ненависти в связи с высказываниями Останина. Это произошло после того, как в соцсетях распространилась информация о том, что артист во время выступления в Москве якобы «высказывал негативные и оскорбительные комментарии» в адрес участника СВО.

Ранее задержанный комик Останин извинился на допросе за свое выступление.