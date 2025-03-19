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Крупнейший в России ифтар в месяц Рамадан состоится в Казани

В крупнейшем в РФ ифтаре в месяц Рамадан примут участие 13 тысяч мусульман
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Владимир Астапкович/РИА Новости

19 марта в Казани состоится крупнейший в России ифтар (вечернее разговение) в месяц поста Рамадан. Об этом РИА Новости рассказал председатель Духовного управления мусульман Татарстана, муфтий Камиль Самигуллин.

По его словам, самый большой в стране ифтар пройдет на площадке «Казань Экспо». В нем будут участвовать 13 тысяч мусульман — участники СВО, религиозные, общественные, культурные и государственные деятели. К мероприятию привлечены 800 волонтеров, самому младшему из которых — 16, самому пожилому — 70 лет.

Муфтий уточнил, что ифтар проводится на бесплатной основе для всех желающих.

В ноябре сообщалось, что представители традиционных конфессий раскритиковали внесенный в Госдуму законопроект о запрете богослужений в многоквартирных домах. В частности, мусульмане отметили, что появление домашних молельных помещений происходит от нехватки мечетей, строительством которых лучше заняться. В противном случае посетители домашних молелен продолжат это делать, но «неофициально и бесконтрольно».

Ранее верховный муфтий РФ подарил Путину щит и меч.

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