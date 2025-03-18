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Россиянин изнасиловал беспомощную девушку-подростка и получил десять лет строгого режима

В Петербурге осудили мужчину, изнасиловавшего беспомощную девушку-подростка
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Максим Блинов/РИА Новости

В Петербурге вынесли приговор мужчине, который воспользовался беспомощным состоянием 17-летней девушки и изнасиловал ее. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Инцидент произошел в ночь на 26 июля прошлого года. Мужчина совершил иные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней и изнасиловал ее.

В его отношении возбудили уголовное дело по п.а ч.3 ст.131 и п.а ч.3 ст.132 УК РФ. Пушкинский районный суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет в исправительной колонии строгого режима. Также с него в пользу потерпевшей девушки взыскали 200 тысяч рублей.

До этого крашеный блондин пытался изнасиловать девушку в подмосковном подъезде. На помощь ей пришел жилец, который услышал крики о помощи и спугнул злоумышленника.

Ранее двое мигрантов изнасиловали девушку в каршеринговом авто в Петербурге.

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