Крашеный блондин пытался изнасиловать девушку в подмосковном подъезде

В Подмосковье неизвестный чуть не изнасиловал девушку в подъезде. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Балашиха».

Инцидент произошел в ночь на 13 марта в подъезде дома №4 на улице Автозаводской в Балашихе. Неизвестный мужчина напал на девушку, заломил ей руки и попытался изнасиловать. На помощь ей пришел жилец, который услышал крики о помощи и спугнул злоумышленника, когда тот уже расстегнул джинсы и стал лезть жертве под футболку.

Неудавшегося насильника описали как мужчину нормального телосложения ростом около 175 сантиметров. На вид злоумышленнику от 25 до 28 лет. У него были светлые крашеные волосы платинового цвета со слегка отросшими корнями. Одет он был в легкую черную куртку, похожую на бомбер, а также белую футболку и темные джинсы.

Отмечается, что злоумышленник может искать или оставлять закладки. По факту случившегося подано заявление в правоохранительные органы, преступника ищут.

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