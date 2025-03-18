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Возле станции метро в Петербурге произошла поножовщина

78.ru: в Петербурге возле станции метро произошла поножовщина
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Depositphotos

В Петербурге 31-летний мужчина пострадал во время поножовщины возле станции метро. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел возле станции метро «Обводный канал». Там произошел конфликт, который перерос в поножовщину, и один из участников получил проникающее ранение в живот.

Оперативно прибывшие на место медики скорой помощи осмотрели пострадавшего и увезли его в больницу. Мужчина находится в сознании. Детали и обстоятельства случившегося на данный момент устанавливаются.

До этого в Ульяновске пассажир такси после поездки стал выражать недовольство по поводу стоимости оказанной ему услуги и начал конфликтовать с водителем. В какой-то момент он достал нож и стал демонстрировать его, угрожая таксисту физическим устранением.

Ранее дебошир угрожал юноше отверткой у железнодорожной станции в Ленобласти.

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