Возле станции метро в Петербурге произошла поножовщина

В Петербурге 31-летний мужчина пострадал во время поножовщины возле станции метро. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел возле станции метро «Обводный канал». Там произошел конфликт, который перерос в поножовщину, и один из участников получил проникающее ранение в живот.

Оперативно прибывшие на место медики скорой помощи осмотрели пострадавшего и увезли его в больницу. Мужчина находится в сознании. Детали и обстоятельства случившегося на данный момент устанавливаются.

До этого в Ульяновске пассажир такси после поездки стал выражать недовольство по поводу стоимости оказанной ему услуги и начал конфликтовать с водителем. В какой-то момент он достал нож и стал демонстрировать его, угрожая таксисту физическим устранением.

Ранее дебошир угрожал юноше отверткой у железнодорожной станции в Ленобласти.