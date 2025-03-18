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Дебошир угрожал юноше отверткой у железнодорожной станции в Ленобласти

В Ленобласти дебошир угрожал юноше отверткой у железнодорожной станции

В Ленинградской области дебошир с отверткой угрожал юноше физическим устранением. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по региону.

Инцидент произошел 17 марта возле железнодорожной станции в городе Павловске. Предварительно, пьяный агрессор спровоцировал конфликт с молодым человеком, а затем стал размахивать отверткой и угрожать юноше физическим устранением. На место вызвали сотрудников правоохранительных органов.

На место прибыли росгвардейцы, которые обнаружили нетрезвого дебошира на остановке общественного транспорта возле вокзала. При виде патрульных дебошир бросил отвертку на землю, после чего его задержали.

Мужчину доставили в отдел полиции, отвертку изъяли. Выяснилось, что агрессора ранее неоднократно судили за кражи, а также за разбой и незаконное хранение наркотиков.

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