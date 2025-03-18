Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Дагестане выявили картельный сговор при ремонте дорог

ФАС завела дело о картельном сговоре на ₽1,9 млрд при ремонте дорог в Дагестане
close
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело о картельном сговоре на 1,9 млрд рублей при ремонте дорог в Дагестане в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«ФАС России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Ботлихагропромдорстрой», ООО «Дорстройсервис» и ООО «Магуш», — отмечается в сообщении.

Служба подозревает эти компании в том, что они заключили антиконкурентное соглашение, чтобы поддержать завышенные цены на торгах по ремонту дорог.

По предварительным оценкам, нанесенный в результате картельного сговора ущерб составил 1,9 млрд рублей. Расследование продолжается.

Во второй половине января ФАС сообщила, что компании, участвовавшие в картельном сговоре при проведении аукционов по строительству, ремонту и содержанию дорог на юге России, оплатили штраф в размере около 264 млн рублей. речь идет о компаниях «ООО «Т-Транс», ООО «Тацинское ДСУ», ООО «Ростовское ДСУ» и ООО «ВолгоградАвтоДорСтрой». По данным ФАС, эти компании вступили в сговор с целью поддержания цен на торгах.

До этого ФАС сообщила о выявлении сговора на торгах на поставку жизненно важных препаратов на сумму более 664 млн рублей. ООО «МФК «Арфа» и ООО «Просторы здоровья» подозреваются в антиконкурентном соглашении с целью поддержания цен на торгах на поставку лекарств. Отмечается, что компании одерживали победы на торгах на поставку лекарств для нужд госучреждений здравоохранения в 62 регионах без снижения.

Ранее ФАС раскрыла антиконкурентный картель продавцов наушников на маркетплейсах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами