В Дагестане выявили картельный сговор при ремонте дорог

ФАС завела дело о картельном сговоре на ₽1,9 млрд при ремонте дорог в Дагестане

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело о картельном сговоре на 1,9 млрд рублей при ремонте дорог в Дагестане в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«ФАС России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Ботлихагропромдорстрой», ООО «Дорстройсервис» и ООО «Магуш», — отмечается в сообщении.

Служба подозревает эти компании в том, что они заключили антиконкурентное соглашение, чтобы поддержать завышенные цены на торгах по ремонту дорог.

По предварительным оценкам, нанесенный в результате картельного сговора ущерб составил 1,9 млрд рублей. Расследование продолжается.

Во второй половине января ФАС сообщила, что компании, участвовавшие в картельном сговоре при проведении аукционов по строительству, ремонту и содержанию дорог на юге России, оплатили штраф в размере около 264 млн рублей. речь идет о компаниях «ООО «Т-Транс», ООО «Тацинское ДСУ», ООО «Ростовское ДСУ» и ООО «ВолгоградАвтоДорСтрой». По данным ФАС, эти компании вступили в сговор с целью поддержания цен на торгах.

До этого ФАС сообщила о выявлении сговора на торгах на поставку жизненно важных препаратов на сумму более 664 млн рублей. ООО «МФК «Арфа» и ООО «Просторы здоровья» подозреваются в антиконкурентном соглашении с целью поддержания цен на торгах на поставку лекарств. Отмечается, что компании одерживали победы на торгах на поставку лекарств для нужд госучреждений здравоохранения в 62 регионах без снижения.

Ранее ФАС раскрыла антиконкурентный картель продавцов наушников на маркетплейсах.