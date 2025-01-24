Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ФАС выявила сговор на торгах на поставку жизненно важных препаратов

ФАС выявила сговор на торгах на поставку лекарств на сумму более 664 млн рублей
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила сговор на торгах на поставку жизненно важных препаратов на сумму более 664 млн рублей. Об этом говорится в Telegram-канале службы.

ООО «МФК «Арфа» и ООО «Просторы здоровья» подозреваются в антиконкурентном соглашении с целью поддержания цен на торгах на поставку лекарств. Отмечается, что компании одерживали победы на торгах на поставку лекарств для нужд госучреждений здравоохранения в 62 регионах без снижения. ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства. Организаторам грозят оборотные штрафы.

В октябре прошлого года Федеральная антимонопольная служба признала фармацевтические компании «Аксельфарм» и «АКРИХИН» нарушившими закон о защите конкуренции. Организациям предписано перечислить в бюджет незаконно полученный доход в размере более 1,5 млрд рублей.

Ранее в ФАС раскрыли дорожный картель на 14,9 млрд рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами