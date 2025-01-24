Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила сговор на торгах на поставку жизненно важных препаратов на сумму более 664 млн рублей. Об этом говорится в Telegram-канале службы.
ООО «МФК «Арфа» и ООО «Просторы здоровья» подозреваются в антиконкурентном соглашении с целью поддержания цен на торгах на поставку лекарств. Отмечается, что компании одерживали победы на торгах на поставку лекарств для нужд госучреждений здравоохранения в 62 регионах без снижения. ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства. Организаторам грозят оборотные штрафы.
В октябре прошлого года Федеральная антимонопольная служба признала фармацевтические компании «Аксельфарм» и «АКРИХИН» нарушившими закон о защите конкуренции. Организациям предписано перечислить в бюджет незаконно полученный доход в размере более 1,5 млрд рублей.
Ранее в ФАС раскрыли дорожный картель на 14,9 млрд рублей.