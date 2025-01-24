ФАС выявила сговор на торгах на поставку лекарств на сумму более 664 млн рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила сговор на торгах на поставку жизненно важных препаратов на сумму более 664 млн рублей. Об этом говорится в Telegram-канале службы.

ООО «МФК «Арфа» и ООО «Просторы здоровья» подозреваются в антиконкурентном соглашении с целью поддержания цен на торгах на поставку лекарств. Отмечается, что компании одерживали победы на торгах на поставку лекарств для нужд госучреждений здравоохранения в 62 регионах без снижения. ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства. Организаторам грозят оборотные штрафы.

В октябре прошлого года Федеральная антимонопольная служба признала фармацевтические компании «Аксельфарм» и «АКРИХИН» нарушившими закон о защите конкуренции. Организациям предписано перечислить в бюджет незаконно полученный доход в размере более 1,5 млрд рублей.

Ранее в ФАС раскрыли дорожный картель на 14,9 млрд рублей.