ФАС получила почти 264 млн рублей штрафа от участников дорожного картеля

Компании, участвовавшие в картельном сговоре при проведении аукционов по строительству, ремонту и содержанию дорог на юге России, оплатили штраф Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России в размере около 264 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Согласно заявлению ФАС, штраф «ООО «Т-Транс» составил 61 623 480 рублей, ООО «Тацинское ДСУ» заплатило 88 242 400 рублей, ООО «Ростовское ДСУ» — 59 436 720 рублей, а ООО «ВолгоградАвтоДорСтрой» — 54 472 360 рублей. В ведомстве уточнили, что денежные средства уже поступили в бюджет Российской Федерации.

По версии ФАС, компании вступили в сговор с целью поддержания цен на торгах. Они договорились между собой и ограничили конкуренцию в 121 процедуре по строительству, ремонту, реконструкции и содержанию автомобильных дорог в Ростовской, Волгоградской областях и Республике Адыгея.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» проводились торги, в ходе которых общая сумма начальных цен контрактов превысила 24 млрд рублей. Компании пытались обжаловать решение ФАС, но суды трех инстанций подтвердили законность действий ведомства и назначенных штрафов.

В ноябре стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» выявила картель на сумму свыше 1 млрд рублей.

Ранее ФАС обязала две фармкомпании перечислить 1,5 млрд рублей в бюджет.