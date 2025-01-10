В Петербурге девушка справила нужду у Казанского собора

В Петербурге девушку задержали после видео, опубликованного в соцсетях. Об этом сообщает «Фонтанка».
По версии правоохранителей, 25-летняя задержанная помочилась около Казанского собора.
«Эта проделка могла бы остаться незамеченной, если бы не видео, завирусившееся в Telegram-каналах», – сообщается в публикации.
Подозреваемую задержали на проспекте Художников. Как рассказала сама девушка, она справляла нужду в лесу, но кто-то смонтировал ролик таким образом, чтобы казалось, что она делает это около храма.
В отношении задержанной составили протокол о мелком хулиганстве, на данный момент она находится в камере. В правоохранительных органах решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
До этого в Нефтекамске школьники справили нужду на БТР-80, который находился возле посвященного воинам-интернационалистам памятника в парке Победы. Все это очевидцы сняли на видео.
Ранее в Литве эстонские туристы помочились на подарки под елкой.