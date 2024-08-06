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Жительницу Петербурга будут судить за вандальную надпись у православной церкви

СК РФ: в Петербурге завели уголовное дело из-за вандальной надписи около церкви

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kseniya-hram.ru

Молодую девушку из Санкт-Петербурга задержали по подозрению в совершении публичных действий, направленных на оскорбление чувств верующих. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по городу.

В заявлении отмечается, что в отношении 22-летней жительницы населенного пункта было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 148 УК РФ. По данным следствия, 30 июля она расписала арку здания, прилегающего к православной церкви на улице Лахтинской в Петроградском районе.

На стене появилась надпись, оскорбляющая чувства верующих. При этом она была выполнена с помощью аэрозольной краски.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, решается вопрос о предъявлении подозреваемой обвинения и избрании меры пресечения», — добавили в ведомстве.

Из публикации следует, что девушку задержали еще 2 августа.

По информации издания «Фонтанка», жительница Санкт-Петербурга написала на арке возле церкви «АЯТ 9:5». Это отсылка к стиху в священной книге мусульман Коран, который содержит в себе призыв к преследованию многобожников.

Ранее в Москве перед судом предстал мужчина, пришедший в православный храм в состоянии алкогольного опьянения и разбивший стекло иконы.

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