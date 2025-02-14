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Бетонная плита упала на строителя в Ленобласти, мужчина попал в реанимацию

78.ru: в Ленобласти на строителя упала бетонная плита, он попал в реанимацию
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В Ленинградской области 45-летний строитель попал в реанимацию после того, как на него упала бетонная плита. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел в ночь на 14 февраля на Копорском шоссе в городе Сосновый Бор. На одного из рабочих упала бетонная плита — при каких обстоятельствах это случилось, не уточняется.

Пострадавшего госпитализировали. Врачи диагностировали у него тяжелое переохлаждение, закрытую травму груди, закрытый перелом ребер, пневмоторакс, открытый оскольчатый перелом обеих голеней и закрытый перелом костей ног со смещением отломков. Мужчину поместили в отделение реанимации.

До этого молодого рабочего раздавило бетонной плитой на стройке метро в Казани. На место случившегося выехал представитель прокуратуры и следственно-оперативная группа.

Ранее на Камчатке пятеро строителей попали в больницу с отравлением химическими парами.

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