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Рабочий не выжил после удара трубой на российском месторождении

В Пермском крае рабочий не выжил после удара трубой на месторождении
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Depositphotos

В Пермском крае помощник бурильщик не выжил после удара трубой на месторождении. Об этом сообщает Государственная трудовая инспекция по региону.

Инцидент произошел 7 марта на скважине 202 Винниковского месторождения. Помощник бурильщика 2001 года рождения получил травму головы из-за того, что на него упала насосно-компрессионная труба. Спасти рабочего не удалось.

В данный момент идет формирование комиссии, которая будет расследовать случившееся. Будут опрошены очевидцы и должностные лица работодателя, а также проведен правовой анализ документов, которые связаны с работой мужчины.

Также в отношении филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС, где трудился помощник бурильщика, организовали незамедлительное контрольно-надзорное мероприятие. Все материалы расследования направят в следственные органы для решения вопроса о привлечении виновных к ответственности.

Ранее ХМАО бурильщику разбило голову на месторождении, он находится в коме.

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